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Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

08.02.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ordu Caddesi'nde devriye görevi yapan bekçiler plakası kapatılmış bir otomobile durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ikazına rağmen şüphelilerin otomobille kaçmaya başlaması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine aracın gidebileceği güzergahlara polis ekipleri sevk edildi.

İçerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili bir süre takip eden ekipler, aracı Döşeme Mahallesi'nde bir çıkmaz sokakta durdurdu.

Araçtaki 3 şüpheliyi yakalayan ekipler, otomobilin arka koltuğunda motosiklet buldu.

Otomobilin "düz kontak" yöntemiyle çalıştırıldığını ve arka koltuktaki motosikletin çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri polis merkezine götürdü.

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