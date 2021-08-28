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Adana'da hırsızlık şüphelisi ev sahibi tarafından ikametgah içerisinde yakalandı

28.08.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık şüphelisi ev sahibi tarafından ikametgah içerisinde yakalandı

Adana'da hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibi tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde oturan T.V, alt kattan sesler duyması üzerine aşağı indi. T.V, burada eve hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen E.T'yi gördü.

Evin bahçe kapısını kilitleyen T.V, ev sakinleriyle yakaladığı zanlıyı polise teslim etti.

Zanlı, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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