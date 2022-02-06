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Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

06.02.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tellidere Mahallesi'nde bulunan binada bir kişinin banyo malzemeleriyle binadan ayrıldığını fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Şüpheli T.G, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalandı.

Çok sayıda kaydı bulunan şüpheli Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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