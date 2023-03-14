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Adana'da hırsızlık ve yankesicilik zanlısı 4 kişi tutuklandı

14.03.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da depremde ağır hasar gören ve artçı sarsıntılar nedeniyle sahiplerinin giremediği evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli ile yankesicilik zanlısı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde artçı sarsıntılar nedeniyle sahibinin giremediği evin önündeki bebek arabası çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için araştırma başlattı.

Ekipler, binanın güvenlik kamerası görüntülerinden bebek arabasını çaldığını belirlediği Helin B. (21) ve çevrede gözcülük yapan erkek arkadaşı Şükrü K'yi (21) yakaladı.

Zanlıların bebek arabasını bir hurdacıya 30 liraya sattıkları öğrenildi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri de depremde ağır hasar gören bir binadan çıkan şüpheli İbrahim E'yi durdurup yanındaki çuvalı inceledi.

Çuvalda binadan çalındığı tespit edilen elektrik kablosu, su sayacı ve borular ele geçirildi.

Bunun üzerine İbrahim E, gözaltına alındı.

Öte yandan, yankesicilik yöntemiyle bir vatandaşın cüzdanını çaldığı belirlenen Ömer K. de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Adana hırsızlık esya

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