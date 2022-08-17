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Adana'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

17.08.2022 05:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da klima çaldığı ileri sürülen iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir baz istasyonundan klima çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu yere giden ekipler, yaptıkları çalışmada iki şüphelinin klimayı çaldıktan sonra 01 TP 642 plakalı otomobille kaçtıklarını tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, otomobili merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde görünce durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Yeşiltepe Mahallesi ara sokaklarına girerek izlerini kaybettirmek isteyen şüphelilerin otomobili yaşanan kovalamacanın ardından durduruldu.

Araçtan inerek kaçmak isteyen bir şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu diğeri ise saklandığı bina inşaatında yakalandı.

Otomobilde yapılan aramalarda arka koltukta çalıntı olduğu değerlendirilen klima bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Adana'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

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