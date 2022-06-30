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Adana'da hırsızlık zanlısını tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı

30.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık zanlısını tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı

Adana'da hırsızlık zanlısını tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde koyunlarını çalıp kardeşlerini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen zanlıyı aynı silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Koza Mahallesi'nde gece Yunus Emre Y. (18), küçükbaş hayvan besiciliği yapan Eyüp A'ya ait 2 koyunu çalıp kaçmaya çalıştı. Zanlı, durumu fark edip tepki gösteren Eyüp A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.

Kardeşlerinin yaralandığını gören Celal (21) ve Kadir A. (20), elinden silahını aldıkları Yunus Emre Y'yi önce darbedip sonra tüfekle yaraladı.

Yaralılar Eyüp A. ve Yunus Emre Y, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Celal (21) ve Kadir A. (20) ile olaya karıştığı öne sürülen babaları Mehmet A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 kardeş nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, babaları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da hırsızlık zanlısını tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı

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