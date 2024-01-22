YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da horoz dövüştüren 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza

Adana'da horoz dövüştüren 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza

AA AA
22.01.2024 10:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde horoz dövüştüren 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza verildi.

l Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'ndeki iş yerinde horoz dövüşü üzerinden bahis oynatıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Ekipteki bir polis, bahis oynamak istediğini belirterek sivil şekilde girdiği işletmede horoz dövüştürülmesini ve bahis oynatılmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Daha sonra polisin işaretiyle içeriye giren ekipler, 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza uyguladı.

İş yeri sahibi İlyas Ş. (54) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapan ekipler, 80 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce park halindeki tıra, ardından kayarak başka bir otomobile çarptıÖnce park halindeki tıra, ardından kayarak başka bir otomobile çarptı
Sandıklı’daki yarım asrı gecik tarihe sahip olan hamam müze olduSandıklı’daki yarım asrı gecik tarihe sahip olan hamam müze oldu
Heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Zonguldak-Ankara kara yolundaki çalışma sürüyorHeyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Zonguldak-Ankara kara yolundaki çalışma sürüyor
Anahtar Kelimeler:
polis Adana Yüreğir Horoz dövüşü

Adana Namaz Vakitleri 22 Ocak Pazartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:41
Öğle
12:55
İkindi
15:36
Akşam
17:59
Yatsı
19:17

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Pazartesi

Gül eczanesi
Saricam
Lal eczanesi
Seyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Avşar eczanesi
Seyhan
Berdan eczanesi
Seyhan
Saygi eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.