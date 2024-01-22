Adana'da horoz dövüştüren 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza

l Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'ndeki iş yerinde horoz dövüşü üzerinden bahis oynatıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Ekipteki bir polis, bahis oynamak istediğini belirterek sivil şekilde girdiği işletmede horoz dövüştürülmesini ve bahis oynatılmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Daha sonra polisin işaretiyle içeriye giren ekipler, 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza uyguladı.

İş yeri sahibi İlyas Ş. (54) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapan ekipler, 80 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

