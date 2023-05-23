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Adana'da husumetli oldukları kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 6 sanığa dava

23.05.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde husumetli oldukları kişiyi silahla ağır yaraladıkları öne sürülen 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlçenin Akkuyu Mahallesi'nde 27 Ekim'de müşteki S.M'nin evde alıkonulup silahla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan V.T, Ö.K, O.Z, M.Z. ile tutuksuz H.A. ve H.Ç. hakkında Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, sanık V.T'nin, ağabeyi M.T'nin öldürülmesine ilişkin müşteki S.M'yi sorumlu tuttuğu ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğu, bu konuyu görüşmek için sanık O.Z'nin müşteki S.M'yi Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine çağırdığı belirtildi.

İddianamede, sanıklar V.T. ve O.Z'nin burada çıkan tartışma sonrası müşteki S.M'yi evde alıkoyduğu, diğer sanıklar Ö.K, M.Z, H.A. ve H.Ç'yi de olay yerine çağırıp müştekiyi darbettikleri ve sonrasında gece vakti araca bindirip Akkuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürüp, kati hekim raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde tabancayla ağır yaraladıkları anlatılarak, sanıkların söz konusu suçu fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek işledikleri kaydedildi.

Bu nedenle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sanıklar ise iddianamedeki ifadelerinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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