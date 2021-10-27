Adana'da iki FETÖ şüphelisi saklandıkları bağ evinde yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli, saklandıkları bağ evinde gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan İ.Ö. ve M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskında, İ.Ö'yü Feke ilçesinde, M.Ö'yü de Karataş ilçesinde saklandıkları bağ evlerinde gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarma karakoluna götürüldü.

