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Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

23.12.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yüzüncüyıl Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu Mehmet Onur G. bacağından yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mermiler park halindeki araçlara da isabet etti.

Polis, olay ile ilgili bir kişiyi gözaltına alırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Adana Çukurova silahlı kavga

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