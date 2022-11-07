YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da iki grup, sokakta birbirine havai fişek attı

Adana'da iki grup, sokakta birbirine havai fişek attı

07.11.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki grubun birbirine havai fişek atması cep telefonu ile görüntülendi.

Merkez Yüreğir ilçesinde iki grup henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirlerine sokak ortasında havai fişek attı.

Söz konusu kişiler, atılan havai fişeklerden ara sokaklara girerek ya da park halindeki araçların arkasına saklanarak kurtulmaya çalıştı.

Gruptakiler, sokaktan bir minibüsün geçmesine ve vatandaşların bulunmasına rağmen birbirlerine havai fişek atmayı sürdürdü.

Meydana gelen patlama sesleri nedeniyle park halindeki bir otomobilin alarmının çaldığı olayın görüntüsü cep telefonuyla kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göle dönen sokağı komiser açmaya çalıştıGöle dönen sokağı komiser açmaya çalıştı
Kırsaldaki öğrenciler için çok amaçlı salon yapıldıKırsaldaki öğrenciler için çok amaçlı salon yapıldı
Batman’da her iş yeri zabıtalar tarafından 4 kez denetlendiBatman’da her iş yeri zabıtalar tarafından 4 kez denetlendi
Anahtar Kelimeler:
Adana havai fişek

Adana Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:27
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:00

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazartesi

Arı Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Selvi Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.