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Adana'da iki iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

11.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki iş yerinin camlarına ve duvarlarına çok sayıda kurşun isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda 7 Ekim'de motosikletli iki kişi tarafından bir binaya doğru tabancayla art arda ateş açıldı.

Silahtan çıkan kurşunlar binanın ikinci katında bulunan inşaat firması ve birinci katında yer alan güzellik merkezinin camlarına ve duvarlarına isabet etti.

Kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından iki şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla bağlantısı olduğu öne sürülen G.Ç.S. (22), D.C.D. (21) ve E.E'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana silah motosiklet saldırı

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