Adana'da iki kardeşin evlerinin kundaklandığı iddia edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kardeşin evlerinin yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Abdurrahman (30) ve Yusuf Kırtay (25) kardeşlerin yan yana bulunan evlerine 5 kişi tarafından tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

Yaralananın olmadığı olayın ardından baba İsa Kırtay (60), endişelenerek iki oğlunu, gelinlerini ve 10 torununu kendi evine götürdü. Silahlı saldırıdan yaklaşık 3 saat sonra iki kardeş, evlerinin kundaklandığı haberini aldı. Evlerdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İki ev de kullanılamaz hale geldi.

Baba İsa Kırtay, gazetecilere, oğullarının evlerinin kurşunlanıp ateşe verilmesini terör örgütü DEAŞ sempatizanlarının gerçekleştirdiğini, bunun nedeninin ise çocuklarının örgüte katılmayı reddetmesi olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan, yangından yaklaşık üç saat önce ellerinde tüfek ve tabanca bulunan 5 kişinin eve girmeye çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, bir süre sonra şüphelilerin bağlantı kablosunu kopararak güvenlik kamerasını devre dışı bırakması da yansıdı.

