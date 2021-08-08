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Adana'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan iki şüpheli tutuklandı

08.08.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Dadaloğlu Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önünde, 5 Ağustos'ta iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılar Doğan M. ve Yusuf M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yüreğir ilçesindeki özel bir hastanenin önünde, 5 Ağustos'ta, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Ç. ve oğlu Hikmet Ç. yaralanmış, şüpheli Doğan M. ve Yusuf M. polis ekiplerince yakalanmıştı.

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