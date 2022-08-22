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Adana'da iki kişiyi yaralayıp eve saklanan şüpheli yakalandı

22.08.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki kişiyi yaralayıp eve saklanan şüpheli yakalandı

Adana'da iki kişiyi tabancayla ve darbederek yaralayıp bir eve saklanan şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nin ara sokaklarında M.G, kaldırımda taburede oturan Y.S'ye henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla üç el ateş etti.

Şüpheli, olay yerinden etrafa rastgele ateş ederek kaçtığı sırada karşısına motosikletli İ.G. çıktı. İ.G'ye de ateş etmek isteyen zanlı, tabancasının ateş almaması üzerine silahın kabzasıyla motosikletliyi darbederek yaraladı.

Şüpheli M.G. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, durumunun ağır olduğu belirlenen Y.S'yi ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer yaralı İ.G. ise ambulansta tedavi edildi.

Polis ekipleri de yaptıkları araştırmada şüpheli M.G'nin bir eve silahıyla saklandığını belirledi. İkna çabasına rağmen şüphelinin direnmesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

Çelik yelek giyerek ve sokaktaki sivilleri uzaklaştırarak önlem alan ekipler, bir süre sonra şüpheliyi teslim olmaya ikna etti.

Gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü.

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