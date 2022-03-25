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Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

25.03.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Fatma Işıklı yönetimindeki 01 EAF P5 plakalı otomobil ile Tarsus-Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Hüseyin Azgın idaresinde 70 AAR 236 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazadan sürücüler ile Azgın'ın eşi Fatma Azgın, 6 aylık kızı ile 7 yaşındaki erkek çocuğu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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