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Adana'da inşaatın 8. katından zemine düşen işçi hayatını kaybetti

19.06.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da inşaatın 8. katından zemine düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaatın 8. katından zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yeni Baraj Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada çalışan Mehmet Kapukaya (65), dengesini kaybederek 8. kattan zemine düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde, inşaat işçisi Kapukaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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