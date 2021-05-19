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Adana'da iş yeri önünde bebek bulundu

19.05.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ve sağlık ekipleri, bez alarak altını değiştirdikleri bebeğe "Maviş" ismini koydu

Adana'da iş yerinin önüne bırakılan ve yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekibi, ailesine ulaşamadığı erkek bebeği Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüp 112 Acil Servis ekibi çağırdı.

Sağlık ekibi, yaklaşık bir aylık olduğunu değerlendirdiği ve durumunun iyi olduğunu belirlediği bebeğin altını polis ekiplerinin aldığı bezle değiştirdi.

Polis ve sağlık ekibinin ilgilendiği bebeğe, göz renginin mavi olması nedeniyle "Maviş" ismi verildi.

Bebek, kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeği iş yeri önüne bırakanı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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