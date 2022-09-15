YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da iş yerinde uyuşturucu saklarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'da iş yerinde uyuşturucu saklarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

15.09.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iş yerinde uyuşturucu saklarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde uyuşturucu saklarken devriye görevi yapan polis ekiplerince suçüstü yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın devriye görevi yapan polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki iş yerinde, dolabın altına sentetik uyuşturucuyu saklarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak T.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık T.A, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı T.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandıAdana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtıİBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı
Sivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandıSivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu mahkeme hapis cezası

Adana Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:39
İkindi
16:10
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Perşembe

Serhad Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Yurt Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.