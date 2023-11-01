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Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

01.11.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Akkapı Mahallesi'ndeki dönerci dükkanında otomobille yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Suçlamaları reddeden sanık B.K, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.K'nin tutuklulukta kaldığı süre ve bu aşamada delilleri değiştireceğine dair şüphe bulunmamasını dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

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