Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 4 sanığa dava

Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde 20 Ağustos 2023'de, Ö.K'ye ait kafeye silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 2 Eylül 2023'de tutuklanan A.I. ve tutuksuz A.Y, F.I. ve V.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Ö.K. ile aralarında husumet bulunan sanıkların olay günü bu kişiye ait iş yerine fikir ve eylem işbirliği içinde sabaha karşı silahlı saldırı düzenledikleri belirtildi.

İş yerinde 10 mermi girişinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanıkların eylem sırasında kullandıkları silahı sakladıkları da belirtilerek "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 11'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

