Adana'da kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yüksekteki kablolardan sarkan ve yerde sürünerek girdiği 2 marketten yaklaşık 100 bin lira çalan hırsız, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Onur Mahallesi’ndeki bir iş merkezinde Tarık ve Faruk Sarıdağ kardeşlere ait 2 markete kepenkleri ve pencere korkuluk demirleri kesilerek girilip, kasalardaki yaklaşık 100 bin lira çalındı.

Sabah iş yerlerine gittiklerinde hırsızlıkları fark eden esnaf, durumu polise bildirdi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerine gece iş yerlerinden birine sürünerek girdiği, buradaki paraları çaldıktan sonra dama çıkıp kablolardan sarkarak ilerleyip diğer iş yerine de girdiği yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının, bölgedeki iki iş yerine daha girmeye çalıştığı, alarmın devreye girmesi üzerine kaçtığı tespit edildi.

