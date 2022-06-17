Adana'da kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Adana'da, kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ve 14 milyon 682 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen adresler ve araçlarda kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ile tütün doldurulmuş 14 milyon 682 bin 300 makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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