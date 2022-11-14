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Adana'da kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan iki sanığa dava

14.11.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki ikametlerinde yasa dışı silah imal ettikleri iddiasıyla tutuklanan iki sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, ikametlerinde izinsiz silah ürettikleri ileri sürülen tutuklu sanıklar M.Y. ve S.Y'yle ilgili soruşturma tamamlandı.

İki sanık hakkında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.Y. ve S.Y'nin merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki ikametlerinin bir bölümünü silah imalatı ve tamiratı için atölye olarak kullandıkları ve birbirleriyle irtibat sağlarken teknik takibe yakalanmamak için Hollanda alan kodlu telefon hattıyla haberleştikleri belirtildi.

Sanıkların, Suriye'deki terör gruplarına dron göndermeye çalıştıklarının tespiti üzerine haklarında ayrıca savcılıkça soruşturma yürütüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede, tutuklu M.Y. ve S.Y'nin "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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