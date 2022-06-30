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Adana'da kaçak silah imalatı yaptıkları öne sürülen iki kardeşe dava

30.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçak silah imalatı yaptıkları öne sürülen iki kardeşe dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde yasa dışı silah imal ettikleri iddiasıyla iki kardeş hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, iş yerinde izinsiz silah ürettikleri öne sürülen ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar A.Ç. ve G.Ç'yle ilgili soruşturma tamamlandı.

İki kardeş hakkında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.Ç. ve G.Ç'nin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki iş yerlerinin bir bölümünü silah imal ve tamiratı için atölye olarak kullandıkları belirtildi.

İş yerinde silah imalatında kullanılan namlu açmaya yarayan matkap, tabanca gövdesi, şarjör, tetik tertibatı, mengene, tabanca kapak takımı, çeşitli tabanca parçaları ve imal ile tamiratta kullanılan aletler, dürbün ile ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 tabanca ve polis kanalının dinlenebildiği telsiz ele geçirildiği iddianamede bildirildi.

İddianamede, sanıklar A.Ç. ve G.Ç'nin "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar, iddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

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