Adana’da kaçak üretim yapılan fabrikada 6 milyon 442 bin makaron ele geçirildi

Adana’da ruhsatsız üretim yapılan fabrikada 6 milyon 442 bin 200 makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faaliyetten men edilen Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki makaron fabrikasında kaçak üretim yapıldığını belirledi.

Fabrikaya baskın yapan ekipler, 6 milyon 442 bin 200 makaron ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

