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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

03.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Adana'da gümrük kaçağı 30 kilogram tütün ve 1460 paket sigara ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ve Feke ilçelerinde kaçak sigara satıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 30 kilogram tütün ve 1460 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

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