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Adana’da kadın tır sürücüsünün çaptığı motosikletli hayatını kaybetti

26.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kadın sürücünün kullandığı manevra yapan tırın çarpıp altına aldığı motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre Çiğdem U.’nun manevra yaptığı 34 DL 0155 plakalı tır Emircan Zorlu yönetimindeki motosiklete çarptı. Devrilen motosikletiyle birlikte tırın altında sürüklenen Zorlu, kanlar içinde kaldı. Sesi duyan Çiğdem U., tırı durdurdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zorlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Emircan Zorlu’nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Çiğdem U. İse İncirlik Polis Merkezi’ne götürüldü.

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