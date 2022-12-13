Adana'da kadının çantasını gasbeden zanlı tutuklandı

Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde işe giden Leyla A'nın (48) yanına sokakta yürüdüğü sırada bir kişi yaklaştı.

Şüpheli, ağzını kapattığı kadının içinde 2 bin lira ile 2 çeyrek altının bulunduğu çantasını alıp kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, zanlının "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak"tan 21 suç kaydı bulunan Aykut D. (23) olduğunu belirledi.

Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmayla kadına ait çantayı içindekiler alınmış halde yol kenarında buldu.

Şüpheli Aykut D, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Polis, olaydan sonra çantayı yol kenarına attığı tespit edilen zanlının arkadaşı Mert Y'yi (26) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aykut D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

