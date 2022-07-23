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Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı

23.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Tellidere Mahallesi'nde 3 yaşındaki oğlu ile yürüyen Rabia Gülşah O'nun, telefonuyla konuştuğu esnada arkasından bir kişi yanlarına yaklaştı.

Rabia Gülşah O'nun elinden cep telefonunu alan zanlı olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerden yardım isteyen Rabia Gülşah O, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheli Mücahit Mahmut K'yi olay yerine yakın bir bölgede kaçarken yakaladı, çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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