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Adana'da kadının tabancayla vurulması güvenlik kamerasında

AA AA
14.06.2024 10:04
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Adana'da kendisi hakkında şikayette bulunan kadını tabancayla bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.

Karaisalı ilçesinde 6 Haziran'da boş araziye giden Y.Y. (27) ile arkadaşı Senanur A. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Y.Y, darbettiği Senanur A'nın 2 bin 500 lirasını gasbedip cep telefonunu kırdı.

Kadının polis merkezine başvuruda bulunması üzerine Y.Y, şikayetini geri çekmesi için tehditte bulundu. Y.Y, şikayetinden vazgeçmeyen Senanur A'yı alışveriş için gittiği tekel bayisinde bacağından tabancayla yaralayarak kaçtı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Y.Y'nin kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Emniyette 4 suçtan arandığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Adana güvenlik kamerası kadın tabanca

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