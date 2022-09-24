Adana'da kaldırımda oturan kişinin elindeki cep telefonunun çalınması kamerada

Adana'da bir kişinin kaldırımda oturduğu sırada elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesinde bir kişi kaldırımda otururken bisikletli şüpheli yanına yaklaştı. Zanlı, kaldırımda oturan kişinin elindeki cep telefonunu alarak hızla uzaklaştı.

Olayın ardından mağdur vatandaş zanlının peşine düştü, ancak yakalayamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.



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