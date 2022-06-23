Adana'da kamyonette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da kamyonetinde yüklü ev eşyaları arasındaki termosifonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.D'yi (25) takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin kullandığı ev eşyaları yüklü kamyoneti, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile araçta yapılan aramada, ev eşyaları arasındaki termosifona gizlenmiş 9 pakette 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü B.D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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