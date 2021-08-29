Adana'da kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki parkta yürüyüş yapan M.T. (25), burada yaklaşık 2 metre derinlikteki kanalizasyon çukuruna düştü.

Çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan M.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, çukurun olduğu bölgeyi şeritle kapatarak önlem aldı.

Durum, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerine bildirildi.



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