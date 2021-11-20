Adana'da karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.

Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan Adil (65) ve Elif Genç (60) çiftine ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Evde yapılan incelemede, soba kurulu yatak odasında çiftin cesetleri bulundu.

İlk belirlemelere göre, Adil ve Elif Genç'in karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi.

Çiftin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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