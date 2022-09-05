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Adana'da kavgada darbedilen kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı

05.09.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kavgada darbedilen kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavgada darbedilen kişi tedaviye alındığı hastanede bir ay sonra yaşamını yitirdi, kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı.

Mutlu Mahallesi'nde, 26 Temmuz'da, Şakir Arım (41) iki ağabeyiyle yürürken karşıdan gelen A.Y. (24) ile aralarında tartışma çıktı.

A.Y'nin sonradan bölgeye giden arkadaşlarının da dahil olmasıyla tartışma, iki grup arasında kavgaya dönüştü.

Arım'ın ağır yaralandığı kavganın ardından diğer gruptakiler olay yerinden kaçtı.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi edilen Arım, 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan A.Y, K.Y. ve A.K'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve A.K. tutuklandı, K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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