Adana'da kavgadan kaçarken ölümlü kazaya karıştığı öne sürülen kamyon sürücüsü tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada darbedilen kamyon sürücüsü, kaçarken bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İddiaya göre, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki çiftlik evinde çalışan işçilerin tarladan topladığı kavunlar, kamyon şoförü Halil A'nın (51) zamanında gelmemesi nedeniyle araca yüklenemedi.

Halil A'nın bir gün sonra gelip kavunları yüklemek istemesi üzerine işçilerle arasında tartışma yaşandı.

Darbedilen sürücü Halil A, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada kavgayla ilgisi bulunmayan çiftlikte görevli bekçi Ramazan Oruç'a (59) çarptı.

Ağır yaralanan Oruç, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü, olay sonrası polise teslim oldu.

İşlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen sürücü Halil A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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