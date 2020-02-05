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Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu

ADANA HABERLERİ  | 05.02.2020 17:02 | Son Güncelleme

Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan emekli polis, ağaçlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, emekli polis memuru Feyzullah Kara'dan haber alamayan ailesi dün emniyete kayıp başvurusu yaptı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmayla, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) Kara'nın son olarak otomobiliyle Çatalan Köprüsü'nden geçtiğini tespit etti.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken belediye temizlik görevlileri, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak köprüye yakın ağaçlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarında bulundu.

Bölgeye giden ekipler, yerde yatan kişinin kayıp olarak aranan Kara olduğunu ve başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kara'nın aracı da 5 metre uzaklıkta park halinde bulundu.

Bu arada, Feyzullah Kara'nın eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan belediye başkanlığı döneminde korumalığını yaptığı öğrenildi.

Araştırmalarını sürdüren polis, olayı intihar olarak değerlendiriyor.

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Adana Emekli Feyzullah Kara Kayıp Ölüm Polis

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