YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kayıp olarak aranan kişi sulama kanalında ölü bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan kişi sulama kanalında ölü bulundu

AA AA
05.03.2024 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastasının cesedi sulama kanalında bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sualtı arama ve kurtarma ekipleri, suya girerek iş makinesi yardımıyla cesedi çıkarttı.

İncelemelerin ardından cesedin, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu alzaymır hastası Osman Yoğurtoğlu'na (76) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale Mobil Müze Tırı Osmaneli’deÇanakkale Mobil Müze Tırı Osmaneli’de
Şehitkamil’de 5 bin 288 kişiye okuma-yazma öğretildiŞehitkamil’de 5 bin 288 kişiye okuma-yazma öğretildi
Define için kaçak kazıya başlayamadan jandarmaya yakalandılarDefine için kaçak kazıya başlayamadan jandarmaya yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
Adana ceset Sulama kanalı

Adana Namaz Vakitleri 5 Mart Salı

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:55
İkindi
16:10
Akşam
18:43
Yatsı
19:58

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Salı

Yeni hediye eczanesi
Cukurova
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Özcan eczanesi
Kozan
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Bilge eczanesi
Seyhan
Bolayirli eczanesi
Cukurova
Özdeş eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.