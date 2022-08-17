Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan kişi, bir bahçede ölü olarak bulundu.

Merkez Sarıçam ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı yakınlarındaki meyve bahçesinde erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları araştırmada cesedin dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Furkan Sürer olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

