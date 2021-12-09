YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

09.12.2021 05:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da, refüje çıkıp ağaca çarparak kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ulaşan ekipler, refüjdeki ağaca çarparak durmuş 01 DOZ 74 plakalı otomobili buldu. Ekipler, otomobil ve çevresinde yaptıkları kontrollerde kimseyi göremedi.

Polis, yaralı olarak kaçtığı sanılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Adana'da genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandıAdana'da genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

Adana Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:36
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Şahin Eczanesi
Seyhan
Birbiri Eczanesi
Seyhan
Polen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.