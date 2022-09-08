YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kazada alev alan çalıntı otomobilde ölen sürücünün kimliği belirlendi

Adana'da kazada alev alan çalıntı otomobilde ölen sürücünün kimliği belirlendi

08.09.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kazada alev alan çalıntı otomobilde ölen sürücünün kimliği belirlendi

Kozan ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra alev alan çalıntı otomobilin ölen sürücüsünün kimliği tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan-Ceyhan kara yolu Kayhan mevkisinde dün A.S. idaresindeki 05 EZ 790 plakalı kamyon ile çarpışan ve alev alan 01 Y 1632 plakalı otomobilde hayatını kaybeden, tanınmayacak haldeki sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kazaya karışan otomobilin, sabah saatlerinde Kozan ilçe merkezinde bir iş yerinin önünden çalındığı bilgisi üzerine, polis güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan inceleme sonucunda, araca en son Ozan Çetin'in (23) bindiği ve kullandığı belirlendi.

Çetin'in ailesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesette zarar görmeyen ayakkabıdan kimliğini teşhis etti.

Son olarak alınan kan örneğinin de uyum göstermesi üzerine ceset, ailesine teslim edilip toprağa verilmek üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, yarın defnedilecek.

Kozan'da meydana gelen kazada kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu alev alan otomobilde başlayan yangın kamyona da sıçramış, iki araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Alev alan ve çalıntı olduğu belirlenen otomobildeki sürücü hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bozdağ, Kozan'da yeni adliye binasının temel atma töreninde konuştu: (2)Bakan Bozdağ, Kozan'da yeni adliye binasının temel atma töreninde konuştu: (2)
CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama:CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama:
Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladıBitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Kozan

Adana Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:08
Öğle
12:42
İkindi
16:16
Akşam
19:05
Yatsı
20:22

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Perşembe

Fikir Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Tufan Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.