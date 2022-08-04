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Adana'da kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti

04.08.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 gün önce bir araçla çarpışarak yaralanan motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda 30 Temmuz'da yiyecek sektöründe faaliyet gösteren bir firmada kurye olarak çalışan İslam Sönmez'in (27) kullandığı 01 AHJ 858 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek dönüş yapan S.Y. idaresindeki 01 ADM 379 plakalı araçla çarpıştı.

Ağır yaralanan Sönmez, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sönmez, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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