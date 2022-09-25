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Adana'da kene ısıran ikizler, bir aylık tedaviyle sağlıklarına kavuştu

25.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kene ısıran ikizler, bir aylık tedaviyle sağlıklarına kavuştu

Adana'da kene ısıran ikizler, bir aylık tedaviyle sağlıklarına kavuştu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 14 yaşındaki ikiz kız kardeşler, bir ay süren tedaviyle hayata tutundu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Güzelim Mahallesi'nde hayvancılık yapan Zafer ve Neslihan Karabulut çiftinin ikiz çocukları Selver Ayşe ve Tenzile, 10 Temmuz'da ateşlendi.

Farklı hastanelerde teşhis konulamayan 14 yaşındaki çocuklar, ailesi tarafından 12 Temmuz'da Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Çocuk enfeksiyon bölümünde muayene edilen ve tetkikleri yapılan Selver Ayşe ve Tenzile'nin kan sayımlarının çok düşük, karaciğer enzimlerinin de nakil gerektirecek kadar yüksek olduğu belirlendi.

Doktorların kene ısırmasından şüphelenmesi üzerine ikizlerden alınan kan örnekleri teste gönderildi, durumu kötü olan Selver Ayşe yoğun bakıma alındı, kardeşinin tedavisi ise serviste yürütüldü.

Testin pozitif çıkmasıyla KKKA hastalığına yakalandıkları tespit edilen ikizler, 6 ayrı bölümden doktorların uyguladığı bir ay süren tedavinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Taburcu edilen Selver Ayşe ve Tenzile, tedavi takibi ve kontrol için hastaneye gitmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, tedaviyi gerçekleştiren ekibi kutladığını belirterek, "Geldiklerinde ümit vermeyen ikiz kardeşler, başarılı tedavi süreciyle hayata tutundu. Bu tatlı ikizlerin sağlığına kavuşması hepimizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Dr. Merve Kılıç Çil de KKKA'nın ölümcül bir hastalık olduğunu kaydederek, "6 bölüm koordineli çalışarak, dakika dakika çocukları takip ederek tedavileri büyük bir özenle sürdürdük. Artık iyi durumdalar. Tedavileri devam ediyor ve kontrol için düzenli olarak hastanemize geliyorlar. Tehlikeli dönemi atlattılar." değerlendirmesinde bulundu.

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