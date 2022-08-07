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Adana'da kiracı, tartıştığı ev sahibi ile kardeşini silahla yaraladı

07.08.2022 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kiracı, tartıştığı ev sahibi ile kardeşini silahla yaraladı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi aynı binada oturduğu ev sahibi ve kardeşini silahla yaraladı.

Yeşiltepe Mahallesi 2949. Sokak'ta üç katlı apartmanın bahçesinde, ev sahibi Nurettin B. ile kiracısı Serhat Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Y, tabancayla ev sahibi ile kardeşi Yunus B'yi yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nurettin B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan Serhat Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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