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Adana'da kitap içine ve sigara kutusuna uyuşturucu gizleyen 2 zanlı tutuklandı

19.04.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ders kitabının arasına ve sigara kutusuna gizlenmiş uyuşturucularla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da kitap içine ve sigara kutusuna uyuşturucu gizleyen 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği Emre A'nın (21) merkez Yüreğir ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Evde yaptıkları aramalarda ders kitaplarının sayfalarına sarılı şekilde 22,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, Emre A'yı gözaltına aldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde de 2 kişinin bulunduğu motosikleti durdurup arama yapan ekipler, sigara paketine gizlenmiş 9,45 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Bunun üzerine sürücü Mustafa A. (23) ile yanındaki Mustafa M. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre A. ve Mustafa M. tutuklandı, Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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