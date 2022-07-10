YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı

Adana'da klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı

10.07.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı

Adana'da klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde klima motorunu çalıp kaçması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı gözaltına alındı.

Mahfezsığmaz Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, bu sırada kucağında klima motoruyla yürüyen kişiyi gördü.

Ekipler, durumundan şüphelenip durdurduğu kişinin yanındaki klima motorunu yakındaki özel eğitim merkezinden çaldığını belirledi.

"Yaralama" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından emniyette kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli Taner Ü. gözaltına alındı.

Zanlının, klima motorunu zorlayarak yerinden söküp kucağına alarak taşıması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandıAdana'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkarıldıTurkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkarıldı
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüAfyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:22
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:07
Yatsı
21:42

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Salı

Büşra Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.