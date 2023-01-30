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Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında

30.01.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığının yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık L.D. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında, annesinin balkonda temizlik yapması ve sofra örtüsü silkelemesi nedeniyle komşusu maktul Ahmet Pekyen ile tartışma yaşadıklarını anlattı.

Tartışmanın sonraki günlerde devam ettiğini belirten L.D, şöyle devam etti:

"Olay günü annem beni kahvaltıya çağırmıştı. Bu sırada dışarıda Ahmet Pekyen'i gördüm. Bir anda yaşadıklarımdan ötürü öfke patlaması yaşadım. Av tüfeğini alarak balkona çıktım. Korkutma amacıyla 15 metre mesafeden maktule doğru ateş ettim. Bu sonuç nedeniyle üzgünüm. Ben zaten daha önce psikolojik tedavi görmüştüm. Haksız tahrik altında bu eylemde bulundum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Maktulün eşi Münevver Pekyen'de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık ve annesini balkondan sofra silkelememeleri, çöp atmamaları konusunda sürekli uyarmıştık. Yaptıklarının yanlış olduğunu kendilerine söyledik. Sanık olaydan bir gün önce de oğluma hakaret etmiş ve 'hepinizi öldüreceğim' diyerek tehditte bulunmuştur. Olay günü sanık tüfekle ateş ederek eşimi öldürmüştür. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetine etki edecek derecede akıl hastalığı veya rahatsızlığı olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde geçen yıl 5 Temmuz'da komşusu L.D. tarafından av tüfeğiyle vurulan Pekyen, tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan L.D. tutuklanmıştı.

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