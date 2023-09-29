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Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

29.09.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta komşusunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde 26 Eylül'de Murat Koday (25), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen komşusu Ferhat Ç. (24), tarafından sokakta av tüfeğiyle sırtından vuruldu.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Ferhat Ç, motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Koday, kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçarken yolda düşürdüğü silaha el koydu.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Adrese baskın yapan polis, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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