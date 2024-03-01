Adana’da kontrolden çıkan cip takla attı: 1 ölü

Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Mercimekler Mahallesi’nde meydana geldi. Selman Küçükkeleş (37) idaresindeki plakası öğrenilemeyen Honda marka cipi ile seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekipleri ise sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

